Эксперт объяснила, почему неиспользованный отпуск не сгорает со временем HR-эксперт Романова опровергла миф о сгорании неиспользованных дней отпуска

Москва16 сен Вести.Накопленные за несколько лет дни ежегодного отпуска не могут сгореть, а работодатель не имеет права их аннулировать. Об этом в беседе с RT напомнила HR-директор компании Level Group Валентина Романова.

По ее словам, распространенный миф возник из-за неверного толкования 132-й Конвенции МОТ, предписывающей использовать отпуск в течение 18 месяцев. Однако Конституционный суд РФ ранее официально разъяснил: установленные временные ориентиры не лишают сотрудника права на накопленные дни отдыха.

Романова также уточнила, что заменить неиспользованные дни стандартного 28-дневного отпуска денежной выплатой без увольнения по закону нельзя.