Россияне потеряли почти 1 млн рублей из-за мошенников перед выходом GTA VI

Почти 1 млн рублей потеряли геймеры России из-за аферистов перед выходом GTA VI Россияне потеряли почти 1 млн рублей из-за мошенников перед выходом GTA VI

Москва18 ноя Вести.Россияне из-за мошенников за несколько дней потеряли 914 тысяч рублей перед выходом игры GTA VI 19 ноября, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6.

Только за пять дней мошенническая группа, которая использует, среди прочих, схему с фальшивым магазином цифровых товаров, похитила у пользователей 914 180 рублей сказали в F6

Уточняется, что перед выходом игры подорожали карты оплаты для PlayStation Store. Мошенники запустили фейковый маркет цифровых товаров с минимальной наценкой за услуги - 6-11%. Жертв мошенники обычно ищут в чатах геймеров.

Ранее генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников ИС "Вести" рассказал, что славянская, сказочная и фольклорная тематики стали популярными у российских разработчиков видеоигр после успешного выхода RPG-приключения "Черная книга".