Москва18 нояВести.Россияне из-за мошенников за несколько дней потеряли 914 тысяч рублей перед выходом игры GTA VI 19 ноября, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6.
Только за пять дней мошенническая группа, которая использует, среди прочих, схему с фальшивым магазином цифровых товаров, похитила у пользователей 914 180 рублейсказали в F6
Уточняется, что перед выходом игры подорожали карты оплаты для PlayStation Store. Мошенники запустили фейковый маркет цифровых товаров с минимальной наценкой за услуги - 6-11%. Жертв мошенники обычно ищут в чатах геймеров.
Ранее генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников ИС "Вести" рассказал, что славянская, сказочная и фольклорная тематики стали популярными у российских разработчиков видеоигр после успешного выхода RPG-приключения "Черная книга".