Мошенники убеждают геймеров в необходимости установить фейковое приложение Steam Мошенники внедрили в схему против геймеров фейковое приложение Steam

Москва17 ноя Вести.Киберпреступники стали использовать поддельное приложение Steam Guard для получения доступа к банковским счетам пользователей игровой платформы Steam. Выявить схему удалось Т-банку, сообщает РБК.

Сначала злоумышленники создают фишинговый сайт, который копирует интерфейс Steam. При попытке пользователя войти в свой профиль мошенники перехватывают данные для авторизации. После этого они связываются с жертвой в мессенджере Discord, представляясь сотрудниками техподдержки.

Пользователю сообщают, что его аккаунт взломан, и убеждают установить приложение Steam Guard якобы для защиты и очистки телефона от вирусов. Название мошенники заимствовали у настоящей системы двухфакторной аутентификации в мобильном приложении Steam.

Но на самом деле жертве предлагают установить троян удаленного доступа (RAT).

По данным банка, при открытии банковского приложения вредоносная программа передает управление смартфоном преступникам, которые получают доступ к счетам и выводят деньги.

В целом за последние два года число атак мошенников с помощью фальшивых платформ для оплаты игр выросло в два раза в пересчете на одного человека. Средняя сумма, которую мошенники пытались украсть, выросла в 2,3 раза и составила 4807 руб. сообщил руководитель по развитию безопасной среды для клиентов Т-банка Алексей Кузнецов

Кроме того, в банке рассказали о сайтах и Telegram-ботах, которые предлагают пополнить счет в Steam с низкой комиссией или приобрести подписки Xbox Game Pass и PlayStation Plus. Пользователь переводит деньги на указанную карту или кошелек, после чего аферисты исчезают.

В Т-банке рекомендуют использовать проверенные способы оплаты игр, а также проверять адреса сторонних сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее россиян предупредили о необходимости внимательно проверять предложения с большими скидками или акции по раздаче игровых валют в преддверии "Черной пятницы" и праздников. Мошенники могут украсть деньги или данные от аккаунта у участников таких активностей.