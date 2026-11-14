В США открыли вакансию для геймера с оплатой до $135 тысяч за игру в GTA VI

В США выплатят до $135 тысяч за прохождение GTA VI на стриме В США открыли вакансию для геймера с оплатой до $135 тысяч за игру в GTA VI

Москва14 ноя Вести.Американская платформа прогнозов Kalshi готова заплатить до 135 тысяч долларов за прохождение GTA VI на стриме и изучение экономики виртуального мира. Кандидату нужны десять лет игрового опыта и три года стриминга, пишет Fast Company.

Основная оплата составит от 100 до 120 тысяч долларов, еще 15 тысяч – бонус за выполнение проекта. Начать работу нужно в ночь выхода GTA VI, 19 ноября 2026 года.

Счастливчику предстоит полностью пройти сюжет игры с трансляцией на YouTube или Twitch. Просто развлекаться не получится: Kalshi хочет превратить геймера в исследователя. Ему поручат изучить экономику вымышленного штата Леонида, включая способы заработка на ограблениях и других активностях, найти самые выгодные стратегии получения денег и подтвердить расчеты электронными таблицами.

Самым необычным пунктом вакансии стало изучение влияния GTA VI на реальную американскую экономику. Kalshi хочет понять, сколько людей возьмут больничные ради игры, как изменятся расходы на доставку еды и как запуск долгожданного боевика отразится на производительности труда.

Требования к претендентам конкретные: возраст от 18 лет, не менее десяти лет игрового опыта, три года ведения трансляций и собственный канал. Дополнительными преимуществами названы телевизор и компенсация расходов на доставку еды.

Как отмечает Fast Company, интерес оказался высоким: менее чем за сутки после публикации объявления кнопку подачи заявки нажали более ста человек.

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Цифровые предзаказы игры достигли 9,69 млн копий, а оценочная выручка от них составила 942 млн долларов (около 78 млрд рублей) еще до официального выхода.

Как ранее сообщало издание Sun, выход игры в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 млн фунтов стерлингов (около 1,31 млрд рублей) из-за массовых заявлений сотрудников об отпусках, взятых для того, чтобы поиграть в долгожданную часть франшизы.

Что известно о системных требованиях GTA VI, какие технологии она поддерживает и выйдет ли игра на ПК – читайте в материале.