Москва29 сен Вести.Многие жители Соединенных Штатов продолжают выставлять напоказ в социальных сетях благополучную жизнь, хотя на деле испытывают финансовые трудности и вынуждены брать кредиты. Об этом пишет колумнист и исследователь Джон Мак Глионн в статье для газеты The Hill, опираясь на отчет финансовой компании Empower.

Согласно приведенным данным, почти четверть (24%) американских зумеров ощущают давление, заставляющее их выглядеть состоятельными в глазах окружающих. При этом 41% жителей США в целом не считают своё материальное положение благополучным. Мак Глионн указывает на разрыв между демонстрируемым в интернете уровнем потребления и реальными возможностями людей. По его мнению, миллионы американцев прибегают к заемным средствам, чтобы убедить других — с примерно такими же доходами — в собственной обеспеченности.

Один из примеров — повседневные покупки, которые становятся поводом для публикаций. Автор описывает посетителей кофеен, которые ежедневно оплачивают кредиткой латте с овсяным молоком за семь долларов, а затем фотографируют узор на пенке и выкладывают снимок для знакомых, ведущих себя так же. Даже дорогой сэндвич в этой логике превращается в способ подчеркнуть статус, хотя его цена может быть не по карману.

Похожая картина — с брендовой одеждой и походами в рестораны. Человек может отдать 400 долларов за футболку с небольшим логотипом, надеть ее на ужин и разбить его стоимость на несколько платежей. В итоге внешние атрибуты успеха сохраняются, но поддерживаются за счет новых долгов.

Отдельно Мак Глионн останавливается на блогерах, зарабатывающих на таких привычках аудитории. В своих роликах они могут отговаривать подписчиков от покупки одного крема или кружки, одновременно рекламируя другой товар по ссылке в профиле и получая процент с продаж.

Еще один пример — летние отпуска. Соцсети пестрят фотографиями с средиземноморских курортов и посадочными талонами, создавая иллюзию доступного отдыха. Однако, как отмечает колумнист, такие поездки нередко оплачиваются кредитками, а долг за недельный отпуск иногда растягивается на три года.

Исследователь противопоставляет благополучный цифровой образ реальной жизни человека, который экономит на еде, следит за уведомлениями о недостатке средств и берет сверхурочные, чтобы рассчитаться по счетам. В интернете при этом продолжают появляться фото дорогих ресторанов, пляжей и дизайнерских вещей. Так Мак Глионн описывает разрыв между образом для окружающих и фактическим финансовым положением.

По мнению автора, участники этой модели во многом понимают происходящее, но не хотят первыми отказываться от правил игры. Признать, что больше не можешь позволить себе дорогой кофе или зарубежную поездку, для них равносильно признанию личной неудачи. Именно с этим общественным давлением исследователь связывает стремление демонстрировать достаток даже при отсутствии собственных средств.