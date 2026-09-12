Москва12 сен Вести.Основатели технологических стартапов, сумевшие продать свой бизнес за большие деньги, сталкиваются с психологическими проблемами после сделки, заявило агентство Bloomberg.

Одна из собеседниц Bloomberg, Анастасия Королева, после получения большого состояния вместо беззаботной жизни столкнулась с "многолетним ощущением тревожности и болезненным разводом".

Чтобы изучить эту проблему, Королева начала вести подкаст, где разбирает изменения в психологии людей, которым больше не нужно работать из-за резкого повышения благосостояния – психологи называют его "синдромом внезапного обогащения".

Ее интервью с чрезвычайно богатыми людьми выявили повторяющуюся закономерность: для многих продажа компании не ощущается как венец достижения – по крайней мере, ненадолго. Скорее, это может восприниматься как экзистенциальный разрыв. Гости описывают свое состояние языком травмы: "восстановление после продажи за 500 миллионов долларов", "десять лет метаний" или погружение в состояние бесцельной скуки и апатии говорится в публикации

В качестве примера "синдрома" журналисты привели историю сооснователя компании Prodigy Мичии Рорсена.

Рорсен вырос в крайне бедной семье, которой зачастую не хватало денег на еду, жилье и другие потребности. В 20 лет он переехал в Сан-Франциско и стал предпринимателем, но даже тогда часто пропускал еженедельные обеды с друзьями, потому что не мог себе позволить блюдо за 25 долларов.

Затем, спустя 11 лет, он продал свою компанию за 110 миллионов долларов. Вопреки его ожиданиям, первоначальный восторг не длился долго – на смену ему пришли "экзистенциальная тревога" и ощущение, что он "остался таким же сломанным".

Я просто умер. Мозг буквально атрофируется, если ты не работаешь и не стремишься к чему-то в жизни. Это очень опасное состояние описывает свои переживания Рорсен

У предпринимателей после обогащения меняются отношения с окружающими: их старые друзья начинают осторожнее говорить о своем финансовом положении, у родственников появляются ожидания, заводить новые знакомства становится сложнее, отмечают журналисты.

Чтобы выйти из этого состояния, часть предпринимателей начинает новый бизнес, другая пытается найти душевное спокойствие в медитациях и общении с другими богатыми людьми, которые столкнулись с той же проблемой. Однако, резюмировал Рорсен, универсального решения может и не быть.

Наверное, в человеческой природе есть что-то, от чего трудно избавиться. Возможно, ты просто пытаешься бороться с силой тяжести подытожил он

Ранее Bloomberg сообщило, что американские миллиардеры впервые заняли топ-10 индекса самых богатых людей мира.