Американцы впервые заняли все 10 мест списка миллиардеров Bloomberg: впервые в Топ-10 списка миллиардеров только американцы

Москва11 сен Вести.Впервые американские миллиардеры заняли весь Топ-10 индекса самых богатых людей мира, который составляет Bloomberg. Одной из причин этого стало то, что из списка выбыл француз Бернар Арно, чье состояние снизилось из-за войны на Ближнем Востоке.

Состояние владельца группы компаний LVMH (Louis,Vuitton, Moet, Hennessy) Арно снизилось до 143 миллиардов долларов и его место занял председатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

На первом месте с большим отрывом – по-прежнему основатель SpaceX Илон Маск с состоянием в 918,8 миллиарда долларов. За ним идут бизнесмены из других технологических компаний, включая сооснователей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, основателя Amazon Джеффа Безоса и руководителя Dell Майкла Делла.