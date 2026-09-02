Автор "Богатого папы" набрал долгов более чем на миллиард долларов Писатель-инвестор Роберт Кийосаки задолжал $1,2 млрд

Москва2 сен Вести.Писатель и инвестор Роберт Кийосаки накопил долг в 1,2 миллиарда долларов из-за активной скупки недвижимости, сообщает The New York Post со ссылкой на самого автора и его окружение.

79-летний Кийосаки регулярно говорит о своих долгах и считает заемные деньги ключевым инструментом покупки доходных активов. При этом он предупреждает новичков, что такая стратегия опасна без четкой экономической модели.

Бывшая жена и бизнес-партнер Ким Кийосаки уточнила, что речь идет в основном о технических обязательствах, связанных с их совместным портфелем из 1500 квартир. Личный долг писателя оценивается в 30-60 миллионов долларов при годовом доходе около трех миллионов.

Стратегия Кийосаки строится на рефинансировании: он берет новые кредиты под залог подорожавших объектов, получает средства без немедленной налоговой нагрузки и оформляет недвижимость на отдельные компании, чтобы изолировать риски.

Эксперты оценивают схему по-разному. Налоговые консультанты называют ее обычной практикой для коммерческой недвижимости, а финансовые аналитики предупреждают, что кредитное плечо работает только на растущем рынке и для обычного инвестора может закончиться банкротством.

Кийосаки стал известен благодаря книге "Богатый папа, бедный папа", вышедшей в 1997 году.