Москва4 авг Вести.Во всем мире набирает популярность тренд на передачу предпринимателями своего бизнеса фондам и трастам, а не прямым наследникам. На это указал РБК, проанализировавший несколько таких случаев.

Как пишет издание, причин, по которым богатые люди решают не передавать бизнес детям, могут быть самыми разными. Иногда наследники просто не хотят продолжать семейное дело, а иногда сам собственник не верит, что они способны на это. Некоторые считают, что передача большого состояния детям может развратить их и расслабить, из-з чего они не будут ни к чему стремиться.

В то же время продавать компанию предпринимателю тоже не хочется, поскольку он считает ее делом всей жизни и переживает, что сторонние инвесторы могут ее разрушить. Это привело к тому, что популярность набирают модели передачи бизнеса фондам, которые следуют стратегии основателя. Продать компанию такой фонд не может, поэтому бизнес в некотором смысле становится "вечным".

Однако у основателей публичных компаний возможности оставить свое дело специальным фондам нет, так как они давно не владеют контрольным пакетом акций. Среди владельцев таких бизнесов тренд не оставлять свои капиталы детям даже более заметен. Например, основатель Macrosoft Билл Гейтс намерен передать своим троим детям лишь по 10 млн долларов – крайне малую часть состояния, которое сейчас превышает 100 млрд долларов. Он убежден, что так не окажет потомкам "медвежью услугу". Похожей позиции придерживается Уоррен Баффет: почти все свое состояние он передаст благотворительным организациям.

Также среди крупных бизнесменов на Западе распространена стратегия передачи значительного количества акций своим же сотрудникам. Тут показателен пример основателя британской THG (выпускает косметику и спортивные пищевые добавки) Мэтта Моулдинга. Он отдал подчиненным пакет ценных бумаг на 1 млрд фунтов стерлингов, благодаря чему десятки работников компании стали миллионерам. При этом ни один из его четырех детей таких акций не получили.