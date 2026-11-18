Москва18 ноя Вести.Успех игры Grand Theft Auto VI еще до ее официального выхода связан с крупной маркетинговой кампанией, чувством ностальгии фанатов по прошлым играм серии, а также с самим виртуальным миром, где игроки могут воплотить то, что недоступно в реальности. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Бюджет GTA VI оценивают более чем в миллиард долларов, что делает ее самым дорогим проектом в истории. Число предзаказов игры приблизилось к 15 миллионам еще до выхода игры, что окупило затраты на ее разработку.

Успех GTA – это триумвират многих факторов. Во-первых, это маркетинг – игра уже собрала более полутора миллиардов [долларов] на предзаказе. Второе – люди вспоминают, что было в прошлой версии. Третье – это виртуальный мир, сцена происходит в воображаемом штате США. Действительно, там обыкновенной жизни много, почти все из GTA в реальности не сделать, а там это можно прожить объяснил Кусков

Релиз GTA VI запланирован 19 ноября 2026 года на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дата выхода версии для ПК пока официально не анонсирована, но, по прогнозам, на персональных компьютерах игра появится не раньше второй половины 2027 года.