Отечественную версию видеоигр серии GTA могут создать в России

В Минцифры РФ направлено предложение создать отечественную версию видеоигр GTA Отечественную версию видеоигр серии GTA могут создать в России

Москва20 ноя Вести.Оценить возможность создания отечественной версии видеоигр серии Grand Theft Auto (GTA) попросил глава ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Соответсвующее обращение он направил в Минцифры РФ. Об этом пишут РИА Новости.

Прошу вас оценить возможность размещения госзаказа на разработку отечественной мультиплатформенной игры наподобие серии GTA говорится в письме Ветрова

Он считает, что российский вариант игры не должен делать акцент на преступности. По мнению Ветрова, такую видеоигру можно было бы построить на элементах аркады, детектива и приключений.

Ранее на консолях вышла видеоигра GTA VI с оценочным бюджетом свыше миллиарда долларов. На предзаказах компания Rockstar Games заработала свыше 1,5 миллиарда долларов.