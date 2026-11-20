Москва20 нояВести.Оценить возможность создания отечественной версии видеоигр серии Grand Theft Auto (GTA) попросил глава ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Соответсвующее обращение он направил в Минцифры РФ. Об этом пишут РИА Новости.
Прошу вас оценить возможность размещения госзаказа на разработку отечественной мультиплатформенной игры наподобие серии GTAговорится в письме Ветрова
Он считает, что российский вариант игры не должен делать акцент на преступности. По мнению Ветрова, такую видеоигру можно было бы построить на элементах аркады, детектива и приключений.
Ранее на консолях вышла видеоигра GTA VI с оценочным бюджетом свыше миллиарда долларов. На предзаказах компания Rockstar Games заработала свыше 1,5 миллиарда долларов.