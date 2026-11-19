Москва19 ноя Вести.Игры серии Grand Theft Auto – это сатира на американское общество, заявил KP.RU историк видеоигр Александр Кузьменко.

Он отметил, что разработчики GTA берут за основу игровых городов реальные Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами, и передают их атмосферу с большой точностью и детализацией.

Благодаря этому игроки, с одной стороны, погружаются в продуманный до мелочей мир, а с другой – наслаждаются юмором и высмеиванием вещей, над которыми в США шутить обычно не принято.

GTA – не просто феномен в мире видеоигр, а феномен в массовой культуре в принципе. Самый дорогой медиа-продукт в истории! И это не просто игра про бандитов, где ты ездишь на машинах, стреляешь, убиваешь, убегаешь от полиции. Это сатира на современное американское общество, а, по сути, и на все мировое сказал Кузьменко

Релиз GTA VI состоялся 18 ноября на консолях PlayStation и Xbox Series. Масштаб ажиотажа вокруг выхода игры настолько высок, что аналитики предрекают Европе и США серьезные убытки для экономики. Это связано с тем, что многие берут отпуска, чтобы поиграть в новую GTA.