Москва18 нояВести.В работе PlayStation Network зафиксированы массовые неполадки. Количество сообщений о проблемах с доступом к сервису резко выросло накануне запланированного релиза Grand Theft Auto VI. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.
Первые жалобы начали поступать около 21:12 мск. Наибольшее число сообщений о сбоях зарегистрировано в Германии - более 6,8 тыс. Пользователи из Франции оставили около 3,3 тыс. жалоб, из Нидерландов - порядка 2,5 тыс. Еще примерно 900 сообщений поступило из США.
Среди наиболее распространенных проблем игроки называют «ошибки при соединении с сервером и авторизации», а также нарушения в работе видеоигр.
Ситуация возникла накануне выхода GTA VI, разработанной студией Rockstar Games. Релиз проекта запланирован на 19 ноября.
Grand Theft Auto VI - продолжение знаменитой серии криминальных игр от Rockstar Games. Проект относится к числу наиболее ожидаемых игровых релизов последних лет.