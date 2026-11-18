Пользователи PlayStation по всему миру жалуются на сбои накануне выхода GTA VI Пользователи PlayStation столкнулись со сбоями накануне выхода GTA VI

Москва18 ноя Вести.В работе PlayStation Network зафиксированы массовые неполадки. Количество сообщений о проблемах с доступом к сервису резко выросло накануне запланированного релиза Grand Theft Auto VI. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Первые жалобы начали поступать около 21:12 мск. Наибольшее число сообщений о сбоях зарегистрировано в Германии - более 6,8 тыс. Пользователи из Франции оставили около 3,3 тыс. жалоб, из Нидерландов - порядка 2,5 тыс. Еще примерно 900 сообщений поступило из США.

Среди наиболее распространенных проблем игроки называют «ошибки при соединении с сервером и авторизации», а также нарушения в работе видеоигр.

Ситуация возникла накануне выхода GTA VI, разработанной студией Rockstar Games. Релиз проекта запланирован на 19 ноября.

Grand Theft Auto VI - продолжение знаменитой серии криминальных игр от Rockstar Games. Проект относится к числу наиболее ожидаемых игровых релизов последних лет.