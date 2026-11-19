Москва19 нояВести.Выход видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) не является уважительной причиной для перехода на удаленную работу. Об этом американских чиновников предупредила кадровая служба федерального правительства США.
Напоминаем: выход GTA VI не является основанием для временного перехода на удаленную работуговорится в сообщении службы в соцсети X
Ранее эксперт Народного фронта Виктория Рашина рассказала, что российские поклонники GTA VI, желающие поиграть в нее в день релиза, могут оформить отпуск без сохранения зарплаты или воспользоваться дополнительным выходным в предусмотренных законом случаях.
Видеоигра GT VI от разработчика Rockstar Games выходит 19 ноября. По предзаказам было продано 9,69 миллиона копий, оценочная выручка от них составила 942 миллиона долларов.