Кадровая служба правительства США: GTA VI – не повод для удаленки

Чиновникам США запретили переходить на удаленную работу из-за GTA VI Кадровая служба правительства США: GTA VI – не повод для удаленки

Москва19 ноя Вести.Выход видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) не является уважительной причиной для перехода на удаленную работу. Об этом американских чиновников предупредила кадровая служба федерального правительства США.

Напоминаем: выход GTA VI не является основанием для временного перехода на удаленную работу говорится в сообщении службы в соцсети X

Ранее эксперт Народного фронта Виктория Рашина рассказала, что российские поклонники GTA VI, желающие поиграть в нее в день релиза, могут оформить отпуск без сохранения зарплаты или воспользоваться дополнительным выходным в предусмотренных законом случаях.

Видеоигра GT VI от разработчика Rockstar Games выходит 19 ноября. По предзаказам было продано 9,69 миллиона копий, оценочная выручка от них составила 942 миллиона долларов.