Российские геймеры увеличили трафик в сети почти на 60% на фоне выхода GTA VI

В день старта предзагрузки GTA VI трафик в сети вырос почти на 60% Российские геймеры увеличили трафик в сети почти на 60% на фоне выхода GTA VI

Москва19 ноя Вести.Аналитики "Мегафона" зафиксировали резкий скачок потребления интернет-трафика 10 ноября, в день, когда стартовала предзагрузка популярной видеоигры Grand Theft Auto VI. Об этом пресс-служба оператора сообщила ИС "Вести".

Объем трафика через соединения МегаФона с серверами популярных контент-провайдеров вырос на 58% по сравнению со средним показателем октября и на 44% относительно предыдущего дня говорится в сообщении

Уточняется, что геймеры получили возможность с 10 ноября начать скачивать файлы игры, общий объем которых превышает 200 гигабайт. Таким образом они смогут запустить игру в день выхода сразу же, как она станет доступна.

В "Мегафоне" рассказали, что высокая нагрузка на сети сохранялась и 11 ноября. В этот день объем трафика через соединения с контент-провайдерами достиг максимума за последние два месяца, превысив значение первого дня предзагрузки на 1,4%.

Ранее стало известно, что на релизе GTA VI стала самой высокооцененной игрой в истории по версии агрегатора рецензий Metacritic.