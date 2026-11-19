Москва19 нояВести.Аналитики "Мегафона" зафиксировали резкий скачок потребления интернет-трафика 10 ноября, в день, когда стартовала предзагрузка популярной видеоигры Grand Theft Auto VI. Об этом пресс-служба оператора сообщила ИС "Вести".
Объем трафика через соединения МегаФона с серверами популярных контент-провайдеров вырос на 58% по сравнению со средним показателем октября и на 44% относительно предыдущего дняговорится в сообщении
Уточняется, что геймеры получили возможность с 10 ноября начать скачивать файлы игры, общий объем которых превышает 200 гигабайт. Таким образом они смогут запустить игру в день выхода сразу же, как она станет доступна.
В "Мегафоне" рассказали, что высокая нагрузка на сети сохранялась и 11 ноября. В этот день объем трафика через соединения с контент-провайдерами достиг максимума за последние два месяца, превысив значение первого дня предзагрузки на 1,4%.
Ранее стало известно, что на релизе GTA VI стала самой высокооцененной игрой в истории по версии агрегатора рецензий Metacritic.