Минобороны РФ предложило вместо игры в GTA VI идти служить по контракту

"Выбирай свою миссию": Минобороны РФ отреагировало на выход GTA VI Минобороны РФ предложило вместо игры в GTA VI идти служить по контракту

Москва19 ноя Вести.Министерство обороны России предложило российским гражданам вместо недавно вышедшей видеоигры в Grand Theft Auto VI пойти служить по контракту в российской армии.

В мессенджере MAX ведомство опубликовало выполненную в характерном для постеров игр серии GTA картинку. На ней изображены военнослужащие различных видов и родов войск, вертолет, танк, реактивная система залпового огня, а также корабль.

Посередине традиционным для GTA шрифтом написано "Служба по контракту" на фоне цифр "117".

Выбирай свою миссию! Служба по контракту в Вооруженных силах России. Дерзай говорится в публикации

В Минобороны действует горячая линия по вопросам проведения специальной военной операции. Телефонный номер 117.

Ранее в Минобороны отчитались о выполнении плана по отбору военнослужащих на службу по контракту.