SHOT: у россиян ломаются телевизоры после игры в GTA VI

Россиянам приходится чинить свои телевизоры после запуска GTA VI SHOT: у россиян ломаются телевизоры после игры в GTA VI

Москва21 ноя Вести.Россияне сталкиваются с поломкой телевизоров после игры в Grand Theft Auto VI, заявил Telegram-канал SHOT.

Пользователи жалуются, что на их устройствах пропадает изображение, а некоторые мониторы приходится ремонтировать после запуска игры.

Буквально через несколько минут после запуска игры у них полностью исчезает изображение. Зато появляется уникальная возможность послушать GTA VI - из рабочего на телевизоре остается лишь звук. Все "оживает" после перезапуска, но ненадолго. Стоит вернуться в игру - и картинка снова пропадает, оставляя геймеров с "экраном смерти" говорится в публикации

Возможными причинами поломок журналисты назвали игровой режим телевизора, так как его отключение помогает вернуть изображение на экран. Некоторые пользователи советуют отключать дополнительные улучшения графики на консоли с игрой. Другие полагают, что проблема может быть вызвана HDMI-кабелем, а не неисправностью самого телевизора.

Ранее пользователи PlayStation Network (PSN) начали жаловаться на массовые сбои сервиса накануне релиза GTA VI. Больше всего проблем игроки испытывали при соединении с серверами PSN и авторизации, а также при работе видеоигр.

Grand Theft Auto VI - продолжение знаменитой серии криминальных игр от Rockstar Games, вышедшее 19 ноября. Проект относится к числу наиболее ожидаемых игровых релизов последних лет.