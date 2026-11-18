Названы три уловки мошенников, запущенные к выходу GTA VI Эксперт Токаренко: перед выходом GTA VI мошенники используют различные уловки

Москва18 ноя Вести.Мошенники используют различные уловки, связанные с ажиотажем вокруг релиза игры GTA VI, наживаясь на поклонниках проекта. Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко в беседе с KP.RU рассказал о трех самых распространенных схемах обмана.

Самый массовый способ – создание сайта-клона с возможностью якобы предзаказать игру. Такие платформы маскируются под официальный сайт издателя GTA VI или популярные онлайн-магазины. Однако после оплаты пользователь не получает желанный цифровой ключ продукта.

Мошенники любыми способами пытаются вытащить из вас деньги, а дальше – либо украсть персональные данные, либо то, что можно монетизировать, превратить в деньги рассказал Токаренко

Также мошенники давят на терпеливость фанатов. Под видом раннего доступа к игре или ее бета-версии, они продают геймерам программу с вирусом. Третий способ – распространение ссылок на скачивание бесплатной версии игры, взломанной пиратами. В эти файлы вшиваются вирусы или другое вредоносное программное обеспечение.

Ранее стало известно, что в преддверии выхода GTA VI геймеры из России уже потеряли свыше миллиона рублей, попавшись на уловки аферистов.