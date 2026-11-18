Москва18 нояВести.Мошенники используют различные уловки, связанные с ажиотажем вокруг релиза игры GTA VI, наживаясь на поклонниках проекта. Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко в беседе с KP.RU рассказал о трех самых распространенных схемах обмана.
Самый массовый способ – создание сайта-клона с возможностью якобы предзаказать игру. Такие платформы маскируются под официальный сайт издателя GTA VI или популярные онлайн-магазины. Однако после оплаты пользователь не получает желанный цифровой ключ продукта.
Мошенники любыми способами пытаются вытащить из вас деньги, а дальше – либо украсть персональные данные, либо то, что можно монетизировать, превратить в деньгирассказал Токаренко
Также мошенники давят на терпеливость фанатов. Под видом раннего доступа к игре или ее бета-версии, они продают геймерам программу с вирусом. Третий способ – распространение ссылок на скачивание бесплатной версии игры, взломанной пиратами. В эти файлы вшиваются вирусы или другое вредоносное программное обеспечение.
Ранее стало известно, что в преддверии выхода GTA VI геймеры из России уже потеряли свыше миллиона рублей, попавшись на уловки аферистов.