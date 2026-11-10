Британский военный получил 10 месяцев тюрьмы из-за взлома телефона на учениях Британский капрал попал под трибунал из-за взлома его телефона в ходе учений

Москва10 ноя Вести.Британский капрал Дэниел Бартон-Кеннеди попал под трибунал после того, как его телефон был взломан входе учений НАТО в Эстонии. Его понизили в звании и приговорили к 10 месяцам тюрьмы.

По информации газеты The I Paper, капрал проигнорировал требование Минобороны Великобритании, согласно которому военнослужащие, покидая территорию страны, должны извлекать сим-карты из своих телефонов, отключать геопозицию и использовать только частную сеть ведомства.

По прибытии на место учений в эстонский город Тапа, Бартон-Кеннеди получил от неизвестного хакера сообщения с обнаженными фото, а также ссылками на свои страницы в соцсетях. Сначала он попытался прекратить утечку информации, заплатив хакеру 350 фунтов, но затем решил сообщить о произошедшем командиру.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала отправлять в другие страны своих киберсолдат, чтобы те боролись с хакерами "на месте".