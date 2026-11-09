Британия отправляет киберсолдат за рубеж для борьбы с хакерами Тimes: Великобритания создала выездные "силы охоты" для борьбы с хакерами

Москва9 ноя Вести.Великобритания стала отправлять в другие страны своих киберсолдат, чтобы те боролись с хакерами "на месте", заявил командующий силами кибер- и электромагнитной обороны (DCEMF) генерал-майор Майк Фэйерс в интервью газете Times.

Мы пытаемся выследить наших противников в тех местах, где они готовятся к нападению на британские военные системы... Я имею в виду физическую отправку людей в места, чтобы они виртуально выслеживали противника заявил Файерс

По словам генерал-майора, специально обученные солдаты, моряки и летчики, с согласия принимающих государств, располагаются вблизи здания или зараженной серверной комнаты, чтобы обнаружить угрозы, а затем виртуально нейтрализовать противника​​​.

В последнее время европейские СМИ все чаще упоминали про хакерские атаки на холодильное оборудование. Злоумышленники брали его под контроль и включали режим разморозки, а в некоторых случаях нагревали содержимое камер до более чем 50 градусов по Цельсию, чтобы привести таким образом продукты в негодность.

Инциденты были зафиксированы в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Эстонии, Италии и Португалии.