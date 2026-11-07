Москва7 нояВести.Спецслужбы Германии начали расследовать масштабные кибератаки на холодильное оборудование супермаркетов. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV).
Газета Bild 3 ноября сообщила, что атаки на системы охлаждения затронули торговые точки трех федеральных земель ФРГ. Из-за нарушения температурного режима супермаркетам пришлось утилизировать тонны продовольствия.
Эти инциденты являются предметом текущих расследований спецслужбзаявил представитель BfV
Как установило следствие, хакеры воспользовались уже известными уязвимостями программного обеспечения.
По данным издания, к работе подключился также Совместный центр по борьбе с гибридными угрозами (GAZ Hybrid). Эта структура координирует деятельность Федерального ведомства по охране конституции, Федеральной разведывательной службы Германии и военной контрразведки.
При этом у немецкого следствия пока нет оснований утверждать, что за атаками стоят иностранные государства.
Хакерские атаки на холодильники затронули целый ряд европейских стран, в том числе Бельгию, Швецию и Италию. Во Франции злоумышленники повлияли на работу службы крови.