Москва7 ноя Вести.Спецслужбы Германии начали расследовать масштабные кибератаки на холодильное оборудование супермаркетов. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV).

Газета Bild 3 ноября сообщила, что атаки на системы охлаждения затронули торговые точки трех федеральных земель ФРГ. Из-за нарушения температурного режима супермаркетам пришлось утилизировать тонны продовольствия.

Эти инциденты являются предметом текущих расследований спецслужб заявил представитель BfV

Как установило следствие, хакеры воспользовались уже известными уязвимостями программного обеспечения.

По данным издания, к работе подключился также Совместный центр по борьбе с гибридными угрозами (GAZ Hybrid). Эта структура координирует деятельность Федерального ведомства по охране конституции, Федеральной разведывательной службы Германии и военной контрразведки.

При этом у немецкого следствия пока нет оснований утверждать, что за атаками стоят иностранные государства.

Хакерские атаки на холодильники затронули целый ряд европейских стран, в том числе Бельгию, Швецию и Италию. Во Франции злоумышленники повлияли на работу службы крови.