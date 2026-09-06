Укус в пах и отрубленный палец: Минобороны Британии отчиталось о травмах за год В Минобороны Великобритании раскрыли данные о 12-месячных несчастных случаях

Москва6 сен Вести.В Министерстве обороны Великобритании обнародован годовой отчет о происшествиях, в которых пострадали военнослужащие, гражданский персонал и посетители военных баз. Документ, составленный для Управления по охране труда и технике безопасности (HSE), содержит целый ряд болезненных, а порой и курьезных инцидентов.

Одним из самых необычных случаев стало нападение служебной собаки по кличке Сэм на своего же полицейского-кинолога. Пес укусил офицера за половые органы, когда того выводили из вольера для прогулки. В результате инцидента собака была отправлена в отставку.

Он укусил офицера за интимное место отмечает издание The Mirror, цитируя документы

Не менее драматичным оказался случай с солдатом, который во время обеденного перерыва тренировался в полковом спортзале. Уронив 15-килограммовую гантель, он отрубил себе кончик мизинца. Также в отчете зафиксирован эпизод, когда кадет Королевского военно-морского флота потерял сознание на параде в честь Дня памяти и при падении сломал челюсть. Инцидент произошел вскоре после того, как кадетов угостили пончиками и выпечкой, а затем спросили, ели ли они в тот день.

В общей сложности в досье собраны десятки травм различной степени тяжести.