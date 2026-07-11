Принца Гарри ударили в пах во время козьей йоги Telegraph: принц Гарри получил удар в пах на занятии козьей йогой

Москва11 июл Вести.Принц Гарри получил удар в пах во время занятия козьей йогой на летнем фестивале Scotty's Little Soldiers в замке Максток в Уорикшире. Об этом сообщает The Telegraph.

Герцог Сассекский посетил мероприятие 11 июля. На фестивале Гарри присоединился к занятию йогой с шестью козами и их четырехмесячными козлятами, получил удар водяным шариком по лицу и сделал множество селфи. Участникам предлагали "почувствовать свободу и присутствие" коз, имитировать их блеяние и смотреть животным в глаза.

Принц занял место на синем коврике и выполнил вариацию позы дерева, стоя на одной ноге и складывая руками "козьи уши". Перед началом он поинтересовался, соблюдаются ли правила безопасности и не кусаются ли козы. Его заверили, что животные просто любят внимание.

Инцидент произошел, когда Гарри лег на спину, а козы начали ходить по его телу. Одно из животных наступило ему на промежность. Герцог вскрикнул, прикрыл место удара руками и спросил козу, что она делает, чем рассмешил присутствующих.

После этого кто-то из толпы пошутил, что охрана принца не смогла защитить его "королевские драгоценности". Позже Гарри, все еще лежа на спине, обратил внимание инструктора на резвящихся рядом коз и заметил, что там началась драка.

10 июля король Великобритании Карл III впервые за четыре года встретился с принцем Гарри, его супругой Меган Маркл и их детьми. По информации газеты Sun, Гарри прибыл в страну на этой неделе.

Ранее сообщалось, что он планировал впервые за несколько лет привезти в страну свою супругу, а также детей – Арчи и Лилибет. При этом поездка семьи оказалась под вопросом после отказа британских властей предоставить им государственную охрану. Букингемский дворец также отказал принцу в возможности поселиться в нем в ходе визита.