Москва24 ноя Вести.Злоумышленники захотели получить доступ к гаджетам и деньгам поклонников GTA VI. Как рассказала эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова, мошенники начали предлагать оформить предзаказ игры или установить ее на ПК.

Алтухова, чьи слова приводит aif.ru, отметила, что злоумышленники пользуются тем, что на момент релиза версия GTA VI для ПК недоступна.

Они (злоумышленники. — Прим. ред.) могут распространять вредоносное или потенциально опасное ПО под видом установочных файлов игры, инструментов для ее активации, генераторов ключей или читов предупредила специалист

В результате пользователи вместо игры могут скачать троянские программы или установить приложения, которые могут менять настройки браузера без ведома владельца гаджета.

Мы также обнаружили мошеннические ресурсы, в том числе на русском языке, на которых пользователям предлагают оформить предзаказ GTA VI сообщила Алтухова

По ее словам, некоторые из этих ресурсов имитируют независимые магазины цифровых кодов для активации игр. При этом, как предупредила Алтухова, такие ресурсы учитывают специфику приобретения видеоигр российскими пользователями. К примеру, там предлагается купить коды активации для зарубежных аккаунтов PlayStation, объяснила эксперт по кибербезопасности.

Для того, чтобы усыпить бдительность пользователей на подобных сайтах размещают информацию о гарантиях, а также о высоких рейтингах сервиса. Кроме того, там может быть информация и о функции якобы автоматической проверки совместимости кода с аккаунтом пользователя.

Однако, как предупредила Алтухова, используя такие сайты, пользователи рискуют не только лишиться своих денег, но и передать свои персональные данные злоумышленникам.