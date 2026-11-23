МВД: мошенники все чаще обманывают покупателей игровых приставок В МВД предупредили о росте мошенничества под видом продажи игровых приставок

Москва23 ноя Вести.В России фиксируется больше случаев обмана при продаже игровых приставок – мошенники активизировались на фоне роста интереса к игровой индустрии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на платформе MAX.

Мошенники публикуют объявления с заманчивыми ценами и обещанием быстрой доставки - они играют на доверчивости тех, кто хочет приобрести популярную технику подешевле.

Злоумышленники размещают объявления с привлекательными ценами и быстрой доставкой, рассчитывая на доверчивость и желание покупателей приобрести популярную технику по выгодной стоимости говорится в публикации

Как только деньги переведены, продавец исчезает, а в некоторых случаях вместо покупки приходит посылка с совсем другим содержимым.

Тем, кто планирует покупку, в МВД советуют не вносить предоплату незнакомым продавцам, особенно через СБП или на личные счета, не переходить по чужим ссылкам и не оплачивать товар вне официальной площадки. Кроме того, стоит изучить историю аккаунта продавца, отзывы и условия сделки. При получении заказа следует осмотреть упаковку и проверить содержимое до подтверждения, если это допускают правила площадки. Переписку с продавцом, сведения об объявлении и документы об оплате тоже нужно сохранять.

Соблюдение этих мер поможет снизить риски при покупке техники.