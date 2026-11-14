В РФ могут задуматься о создании объединяющей все миграционные сервисы системы Сенатор Булавин: насыщенная цифровыми сервисами миграционная среда – прозрачная

Москва14 ноя Вести.Чем больше миграционная среда насыщена различными цифровыми сервисами, тем она прозрачнее. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин в интервью ИС "Вести".

По его словам, возможно создание в России единой информационной системы, которая будет объединять все миграционные сервисы.

По моему мнению, чем больше миграционная среда будет насыщена цифровыми сервисами, цифровыми технологиями и ресурсами, тем она будет более прозрачной, понятной и более управляемой. В конечном счете, наверное, речь пойдет о том, чтобы создать единую информационную систему, объединяющую все эти сервисы, и создать центр обработки данных с аналитическими функциями сказал Булавин

Он отметил важность аналитической работы в данной отрасли.

Аналитическую работу очень важно вести для того, чтобы понимать, как у нас работают те или иные законы, насколько они эффективны, где их надо и в каком месте подправить. И вот в русле этой логики развивается наше законодательство добавил Булавин

Также сенатор в интервью заявил о необходимости поставить в России надежный заслон от иностранцев с судимостью.