Москва8 октВести.Задача международного сообщества – принять меры для снижения террористических и преступных рисков, возникающих при использовании спутниковых систем интернет-связи, работающих на низкой орбите. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов, выступая на заседании "Диалог Россия – АСЕАН" на II Глобальном цифровом форуме в Москве.
Он подчеркнул, что такие системы спутниковой связи могут использоваться преступниками и террористами для вмешательства во внутренние дела государств.
Важно минимизировать риски задействования таких систем для вмешательства во внутренние дела государств, их применения в преступных и террористических целяхсказал Алимов
В качестве одной из мер для снижения рисков дипломат предложил внедрять безопасные технологии, которые позволят компетентным органам государственной власти обеспечивать цифровой суверенитет в национальном информационном пространстве. Алимов отметил, что Россия обладает такими разработками.
Ранее разработчик спутников, доктор технических наук Александр Никитин рассказал о преимуществах новой российской системы спутниковой связи "Рассвет". По его словам, российская система по целому ряду параметров превосходит американскую Starlink.