МИД РФ рассказал, как снизить террористические риски от спутникового интернета МИД РФ: важно снизить террористические риски от спутникового интернета

Москва8 окт Вести.Задача международного сообщества – принять меры для снижения террористических и преступных рисков, возникающих при использовании спутниковых систем интернет-связи, работающих на низкой орбите. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов, выступая на заседании "Диалог Россия – АСЕАН" на II Глобальном цифровом форуме в Москве.

Он подчеркнул, что такие системы спутниковой связи могут использоваться преступниками и террористами для вмешательства во внутренние дела государств.

Важно минимизировать риски задействования таких систем для вмешательства во внутренние дела государств, их применения в преступных и террористических целях сказал Алимов

В качестве одной из мер для снижения рисков дипломат предложил внедрять безопасные технологии, которые позволят компетентным органам государственной власти обеспечивать цифровой суверенитет в национальном информационном пространстве. Алимов отметил, что Россия обладает такими разработками.

Ранее разработчик спутников, доктор технических наук Александр Никитин рассказал о преимуществах новой российской системы спутниковой связи "Рассвет". По его словам, российская система по целому ряду параметров превосходит американскую Starlink.