В СБ РФ заявили о дестабилизирующей роли спутниковых систем Starlink и Oneweb

СБ РФ отметил дестабилизирующую роль систем Starlink и Oneweb В СБ РФ заявили о дестабилизирующей роли спутниковых систем Starlink и Oneweb

Москва6 ноя Вести.Западные низкоорбитальные спутниковые системы связи Starlink и OneWeb используются для дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных государствах. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

Там сообщили о прошедшем заседании членов президиума Научно-экспертного совета Совбеза, посвященного использованию отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи и доступа в интернет с целью обеспечения информационной безопасности России.

В ходе совещания отмечены основные риски и угрозы применения западных космических систем связи над территорией суверенных государств для дестабилизации социально-политической обстановки сообщили в пресс-службе

Там отметили, что речь прежде всего идет о широко распространенных сервисах Starlink и OneWeb, которые активно выходят на рынки стран, заинтересованных в ускоренной цифровизации национальных экономик.