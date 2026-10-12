МИД России рассказал о применении Западом Starlink для координации протестов МИД РФ: Запад применяет системы Starlink для координации протестов за рубежом

Москва12 окт Вести.Страны Запада используют свои низкоорбитальные системы, включая спутниковый интернет типа Starlink, для вмешательства во внутренние дела государств и координации протестов. Об этом в интервью РИА Новости по итогам II Глобального цифрового форума заявил замглавы МИД России Александр Алимов.

Дипломат рассказал, что абонентские терминалы нелегально ввозятся в развивающиеся государства и применяются для управления незаконными акциями протеста.

Алимов подчеркнул, что Иран с 2022 года регулярно сталкивается с подобными случаями и прямо сообщает об этой проблеме российской стороне.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, чтобы привлечь к проблеме максимальное внимание, в конце 2025 года на уровне Совета Безопасности ООН состоялась встреча по формуле Арриа — неформальный вариант консультаций членов Совбеза всемирной организации, который используется по инициативе одного из них.

Замглавы российского МИД также рассказал, как снизить террористические риски от спутникового интернета.