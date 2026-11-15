Москва15 нояВести.Страны Запада используют систему гарантий МАГАТЭ как инструмент политического давления на неугодные государства. Такое заявление сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил в интервью газете "Коммерсант", что это именно то, "что размывает техническую основу гарантий, подрывает принцип беспристрастности".
Страны Запада активно используют систему гарантий в качестве политического инструмента давления на неугодные им государствасказал Ульянов
Россия, как отметил постпред, при поддержке стран-единомышленников борется с политизацией системы гарантий МАГАТЭ. Эти государства, как добавил Ульянов, заинтересованы в том, чтобы процедуры применения гарантий оставались понятными, технически и юридически обоснованными.