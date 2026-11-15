Запад уличили в использовании системы гарантий МАГАТЭ для политического давления Ульянов заявил, что Запад политизировал систему гарантий МАГАТЭ

Москва15 ноя Вести.Страны Запада используют систему гарантий МАГАТЭ как инструмент политического давления на неугодные государства. Такое заявление сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил в интервью газете "Коммерсант", что это именно то, "что размывает техническую основу гарантий, подрывает принцип беспристрастности".

Страны Запада активно используют систему гарантий в качестве политического инструмента давления на неугодные им государства сказал Ульянов

Россия, как отметил постпред, при поддержке стран-единомышленников борется с политизацией системы гарантий МАГАТЭ. Эти государства, как добавил Ульянов, заинтересованы в том, чтобы процедуры применения гарантий оставались понятными, технически и юридически обоснованными.