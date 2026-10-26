Ульянов: Франция, ФРГ и Британия подготовили почву для агрессии против Ирана

Ульянов рассказал о роли Франции, ФРГ и Британии в агрессии против Ирана Ульянов: Франция, ФРГ и Британия подготовили почву для агрессии против Ирана

Москва26 окт Вести.Франция, Германия и Великобритания стремились нагнетать обстановку в МАГАТЭ в отношении Ирана, подготавливая почву для агрессии против Исламской Республики. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Так он прокомментировал публикацию издания Tehran Times, в которой выделены двойные стандарты Европы в отношении Тегерана.

Официальные представители Тегерана очень деликатны и вежливы. Они закрывают глаза на тот факт, что с марта 2022 года Франция, Германия и Великобритания постоянно пытались нагнетать обстановку в Совете управляющих МАГАТЭ и фактически подготовили почву для агрессии США и Израиля против Ирана написал Ульянов в соцсети X

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан отметил, что Тегеран никогда не стремился получить ядерное оружие. Он добавил, что Исламская Республика готова придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).