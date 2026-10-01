Ульянов упрекнул Рютте за слова о ядерной программе Ирана Ульянов: Рютте не имеет никакого представления о ядерной программе Ирана

Москва1 окт Вести.Генсек НАТО Марк Рютте не имеет никакого представления о ядерной программе Ирана. Об этом в соцсети Х написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Таким образом он прокомментировал слова Рютте о том, что Европа якобы "не смогла уничтожить ядерный потенциал Ирана", однако в будущем она должна будет это сделать. По словам генсека НАТО, боевые действия против Ирана должна была начать именно Европа, а не Соединенные Штаты.

Этот джентльмен утверждает, что он является высшим административным должностным лицом в НАТО. Судя по его заявлениям, он не имеет никакого представления об иранской ядерной программе. Уровень профессионализма или его отсутствие на Западе – настоящая катастрофа написал Ульянов

При этом ранее Рютте сообщил, что Европа пока не может самостоятельно проводить военные операции, к примеру, на Ближнем Востоке, и до сих пор зависит от лидерства США.

Между тем, по его словам, европейские страны играют все большую роль в руководстве НАТО. Как подчеркнул Рютте, европейцы понимают, что нужно самостоятельно отвечать за собственную безопасность.