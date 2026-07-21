Москва21 июл Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте плохо осведомлен о деятельности Североатлантического альянса. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой сказал председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

Ранее Рютте на полях саммита в Анкаре заявил, что альянс не собирается нападать на другие страны и считает свою политику исключительно оборонительной.

Кнежевич на такие заявления рассмеялся, отметив, что Рютте, по всей видимости не знает, что представляет собой "оборонительная" политика НАТО.

Он явно был еще ребенком, когда в 1999 году бомбили Югославию, и я напомню вам о договоренности, которая должна была быть достигнута с тогдашним российским руководством после падения Советского Союза - после падения Берлинской стены и самого СССР, - когда НАТО обещало не расширяться на восток и даже распуститься, так как в НАТО уже не было необходимости. После этого последовали интервенции. Первая была в Югославии, затем в Афганистане, потом в Ираке, и я также напомню об "Арабской весне". Так что господин Рютте, по всей видимости, проспал целых 15-20 лет своей жизни, забыв о всех интервенциях НАТО заявил политик

Ранее Марк Рютте поддержал закупку Германией американских крылатых ракет Tomahawk. По его мнению, это не приведет к эскалации в отношениях с Россией.