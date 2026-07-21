Москва21 июл Вести.Черногория, которая в апреле 2027 года отметит десять лет членства в НАТО, на данный момент вынуждена перечислять альянсу 264 млн евро на оборону. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой рассказал председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

Черногория не получила от НАТО ничего, кроме того, что приняла приказы, связанные с расходами. В данный момент нам нужно выделять 264 млн евро на оборону, на тот самый известный 5 пункт, который никогда не будет активирован в отношении Черногории. Напомню вам заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что не собирается активировать 5 пункт Североатлантического договора из-за Черногории, поскольку в стране живут "странные, энергичные и агрессивные люди", из-за которых он не хочет ввязываться в войны и конфликты заявил политик

По словам Кнежевича, большинство населения Черногории по-прежнему считают, что страна не должна была присоединяться к военному блоку.