Москва21 июлВести.Большинство черногорцев не разделяют антироссийскую политику действующего правительства. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой заявил председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.
Он отметил, что отношения России и Черногории имеют долгую историю.
С самого 1711 года, когда царь Петр Великий отправил письмо нашему владыке Данилу и призвал его к борьбе против Османской империи, обещая финансовую, духовную и всестороннюю поддержку, эти отношения стали священными для каждого черногорца, независимо от текущей политической ситуации. Россия была одной из ключевых стран, которая помогла Черногории получить независимость на Берлинском конгрессе в 1878 году. Затем она значительно финансировала военные нужды и почти весь бюджет Черногории во времена Княжества и Королевства Черногории, поэтому эти связи нерушимыотметил Кнежевич
По его словам, жители Черногории считают Россию братской страной. Исторически, акцентировал внимание политик, Россия для Черногории была "третьим Римом".
Каждый черногорец или православный в Черногории с уверенностью скажет вам, что Россия – братская страна, и у нас есть выражение "Мать Россия". На протяжении веков, когда мы были под османской оккупацией, у нас была возможность либо принять ислам, либо католичество. Географически нам были ближе Стамбул, Вена и Рим, а Москва и Петербург находились в трех-четырех тысячах километров, но Россия всегда была для нас "третьим Римом". Я уверен, что пока существуют настоящие черногорцы, так и останется. И поэтому я могу с уверенностью заявить, что большинство граждан Черногории не поддерживают антироссийскую политику, проводимую правительством Милойко Спаичауказал он
Также в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой Милан Кнежевич допустил, что ФРГ и Франция изменят свое отношение к России. По его мнению, если между США и РФ будет достигнуто соглашение, завершенное мирным договором, то и Европейский союз (ЕС) вынужден будет принять договор и признать Москву партнером.