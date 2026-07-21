Москва21 июл Вести.Большинство черногорцев не разделяют антироссийскую политику действующего правительства. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой заявил председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

Он отметил, что отношения России и Черногории имеют долгую историю.

С самого 1711 года, когда царь Петр Великий отправил письмо нашему владыке Данилу и призвал его к борьбе против Османской империи, обещая финансовую, духовную и всестороннюю поддержку, эти отношения стали священными для каждого черногорца, независимо от текущей политической ситуации. Россия была одной из ключевых стран, которая помогла Черногории получить независимость на Берлинском конгрессе в 1878 году. Затем она значительно финансировала военные нужды и почти весь бюджет Черногории во времена Княжества и Королевства Черногории, поэтому эти связи нерушимы отметил Кнежевич

По его словам, жители Черногории считают Россию братской страной. Исторически, акцентировал внимание политик, Россия для Черногории была "третьим Римом".

Каждый черногорец или православный в Черногории с уверенностью скажет вам, что Россия – братская страна, и у нас есть выражение "Мать Россия". На протяжении веков, когда мы были под османской оккупацией, у нас была возможность либо принять ислам, либо католичество. Географически нам были ближе Стамбул, Вена и Рим, а Москва и Петербург находились в трех-четырех тысячах километров, но Россия всегда была для нас "третьим Римом". Я уверен, что пока существуют настоящие черногорцы, так и останется. И поэтому я могу с уверенностью заявить, что большинство граждан Черногории не поддерживают антироссийскую политику, проводимую правительством Милойко Спаича указал он

Также в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой Милан Кнежевич допустил, что ФРГ и Франция изменят свое отношение к России. По его мнению, если между США и РФ будет достигнуто соглашение, завершенное мирным договором, то и Европейский союз (ЕС) вынужден будет принять договор и признать Москву партнером.