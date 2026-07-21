Москва21 июл Вести.Действующее руководство Черногории выбрало "стать врагом России". Потепление в двусторонних отношениях возможно после смены правящих элит. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой председатель Демократической народной партии (ДНП), депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

Черногория включена в официальный российский перечень недружественных стран. Несмотря на текущий статус, полноценный политический диалог возможен. Подтверждением такого контакта служит взаимодействие посольства РФ в Черногории и ДНП, указал он.

Моя партия тесно сотрудничает с посольством России в Черногории, которое прилагает большие усилия для углубления культурных, духовных и дружеских связей с черногорским народом. Факт, который никто не может оспорить, заключается в том, что большинство черногорских граждан дружелюбно настроены и положительно относятся к России. Во всех опросах общественного мнения, когда речь идет о мировых лидерах, [президент РФ] Владимир Владимирович Путин является самым популярным мировым лидером в Черногории. Поэтому текущая политика никак не может повредить отношениям между черногорским и русским народами. Надеюсь, что 2027 год принесет серьезные изменения в Черногории, страна будет проводить сбалансированную политику сказал Кнежевич

По словам депутата, повлиять на состав кабмина и курс внешней политики сможет ДНП. Одним из приоритетов партии значится развитие черногорско-российских отношений.