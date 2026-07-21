В Черногории назвали позором отправку двух солдат обучать боевиков ВСУ Депутат Скупщины Черногории: отправка солдат для обучения ВСУ – удар в спину РФ

Москва21 июл Вести.Отправка двух солдат обучать украинских военнослужащих является одним из самых больших позоров Черногории. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

Он также добавил, что происходящее на Украине на самом деле является конфликтом между Россией и НАТО, где "НАТО воюет с Россией до последнего украинца".

Единственное, что удалось сделать — отправить двух наших солдат обучать украинских военных в конфликте с Россией, что является одним из самых больших позоров Черногории. Учитывая, что Россия веками была нашим защитником и союзником, а наши отношения с ней начались еще во времена Петра Великого в 1711 году, действия Черногории — это удар ножом в спину братской России сказал Кнежевич

Между тем, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее назвал главу киевского режима Владимира Зеленского "кровавой марионеткой" ЕС и НАТО.