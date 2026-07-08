Генсек НАТО оговорился, заявив о недопустимости доступа Ирана к Арктике

Генсек НАТО Рютте перепутал Иран и Китай, говоря о доступе к Арктике Генсек НАТО оговорился, заявив о недопустимости доступа Ирана к Арктике

Москва8 июл Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил оговорку, заявив, что "Иран" не должен получить доступ к Арктике. Трансляция выступления генсека велась на сайте альянса.

В ходе выступления на полях саммита НАТО в Анкаре Рютте подчеркнул, что важно не допустить получения Ираном доступа к Арктике.

Я думаю, он (президент США Дональд Трамп. - ред.) абсолютно прав в том, что получение Ираном доступа... к Арктике - крайне важно, чтобы мы как альянс... работали вместе, чтобы этого не произошло сказал Рютте

Затем генсек НАТО исправился, уточнив, что речь идет о Китае и России.

Ранее посольство РФ в Великобритании осудило планы Лондона по милитаризации Арктики.