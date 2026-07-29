Ульянов: комментарии Киева об атаке Украины на иранское судно были надменными

Ульянов назвал надменным комментарий Киева об атаке Украины на иранское судно Ульянов: комментарии Киева об атаке Украины на иранское судно были надменными

Москва29 июл Вести.Первые комментарии Киева об украинском нападении на иранское судно в Каспийском море были надменными. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Так он прокомментировал РИА Новости заявление украинской стороны о том, что атака на иранское судно была непреднамеренной, а Киев не стремится к эскалации с Тегераном.

Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно надменными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию сказал Ульянов

Украина атаковала торговое судно Ирана в Каспийском море 25 июля. По данным Министерства иностранных дел Исламской Республики, в результате атаки один человек погиб. Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Украину в произошедшем. По словам главы дипломатического ведомства, атака была совершена по указке Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт.