Ульянов призвал Гросси жестче говорить с Киевом о неприемлемости атак на ЗАЭС

Ульянов призвал Гросси жестче реагировать на удары по ЗАЭС со стороны Киева Ульянов призвал Гросси жестче говорить с Киевом о неприемлемости атак на ЗАЭС

Москва15 ноя Вести.Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси следует более четко и безапелляционно заявлять руководству Украины о недопустимости ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое мнение в интервью газете "Коммерсант" выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат заявил об ограниченности ресурсов МАГАТЭ для того, чтобы положить конец действиям украинской стороны.

В нынешних обстоятельствах гендиректор [МАГАТЭ] ... мог бы более четко и сильно артикулировать неприемлемость атак подчеркнул Ульянов

При этом постпред добавил, что риторика официальных заявлений организации постепенно корректируется в конструктивном ключе, в том числе благодаря дипломатическим усилиям Москвы.

Постпред также отметил решительные призывы Гросси прекратить нападения на сотрудников ЗАЭС, но и обратил внимание на серьезный недостаток.

Гендиректор традиционно уходит от того, чтобы назвать Украину в качестве виновной стороны заключил Ульянов

Глава Росатома Алексей Лихачев ранее рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на сотрудников ЗАЭС.