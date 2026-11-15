Ульянов: Гросси может не попасть на ЗАЭС до конца года

Ульянов: Гросси может не попасть на Запорожскую АЭС до конца года Ульянов: Гросси может не попасть на ЗАЭС до конца года

Москва15 ноя Вести.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вряд ли посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в 2026 году. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова приводит "Коммерсант".

Сомневаюсь (что это может произойти. – Прим. ред.). Во-первых, нет никаких признаков того, что Украина готова предоставить гендиректору гарантии безопасности для осуществления такой поездки заявил Ульянов

По его заявлению, вторым фактором является то, что в настоящее время Гросси активно включен в кампанию по выборам генсекретаря ООН. Ульянов полагает, что в этих условиях найти возможность для визита на ЗАЭС очень трудно.

Также дипломат сказано, что сейчас нет срочной необходимости в этом.

В конце октября Гросси заявлял, что МАГАТЭ работает над организацией поставки дизтоплива на ЗАЭС.