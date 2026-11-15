Москва15 ноя Вести.Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва примет адекватные ответные меры, если США или другие государства возобновят ядерные испытания. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант".

Дипломат отметил, что полностью исключать возможность возвращения к ядерным испытаниям было бы слишком оптимистично. При этом, по его словам, при ответственном подходе со стороны ядерных держав такой сценарий можно предотвратить. Ульянов подчеркнул, что странам важно строго соблюдать добровольные национальные моратории на проведение ядерных испытаний.

У России именно такой настрой, но, как заявлял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, в случае, если США либо другие государства проведут ядерные испытания, то и наша страна тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия заявил Ульянов

Кроме того, Ульянов подчеркнул, что у США нет и не может быть доказательств того, что Россия и Китай якобы проводили тайные ядерные испытания.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и глава Министерства иностранных дел КНР Ван И пришли к выводу, что для глобального мира и сокращения запасов ядерного оружия им нужны переговоры на высшем уровне с участием России.