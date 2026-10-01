В США провели испытание по обнаружению ядерных взрывов США намерены распознавать ядерные взрывы малой мощности

Москва1 окт Вести.В Соединенных Штатах Америки проведено испытание по усовершенствованию технологий обнаружения ядерных взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Национального управления ядерной безопасности США (NNSA).

NNSA успешно осуществило подземный неядерный химический эксперимент с использованием взрывчатых веществ высокой мощности на Невадском полигоне национальной безопасности, что улучшает возможность США распознавать ядерные взрывы малой мощности говорится в сообщении

Во время эксперимента были использованы различные датчики, сейсмометры, устройства для отбора проб химических веществ и радиоактивных индикаторов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры в случае, если Соединенные Штаты или другие страны – участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) проведут такие испытания.

Также она сообщила, что Российская Федерация считает начало подготовки США к ядерным испытаниям прямой угрозой действующему в этой сфере мораторию.