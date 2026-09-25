WE: РФ готовит испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем, у США такой нет

Washington Examiner: США нечего противопоставить российскому "Буревестнику" WE: РФ готовит испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем, у США такой нет

Москва25 сен Вести.Россия готовит очередные испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем, тогда как США ничего похожего не делают. Российская ракета "Буревестник" разрушила иллюзии США об их неуязвимости, сообщает издание Washington Examiner.

Вместо стремления повторить достигнутый Москвой скачок в плотности энергии многие американские аналитики только отмахиваются. Это опасно и недальновидно говорится в статье

По мнению автора статьи, для паритета с Россией США должны срочно построить аналог "Буревестника", который может находиться в полете несколько дней.

Нам тоже такое нужно. Но мы ничего не предпринимаем резюмировало издание

Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, когда США вышли из Договора по ПРО.