Эксперт отметил роль ракеты "Буревестник" в обеспечении стратегического баланса Эксперт: "Буревестник" – средство для обеспечения стратегического баланса в мире

Москва26 авг Вести.Испытания межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и неограниченной дальностью полета "Буревестник" крайне важны в обеспечении стратегического мирового баланса сил. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он напомнил, что Соединенные Штаты сегодня активно разрабатывают проект многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты материковой части Америки "Золотой купол". Для России чрезвычайно необходимо разработать средства доставки ядерных зарядов до территории потенциального противника, подчеркнул эксперт.

Поскольку "Золотой купол" в первую очередь предназначен для создания боевого эшелона перехвата на ближней околоземной орбите, мы в рамках наших перспективных видов вооружений испытываем то, что летит на сравнительно низкой высоте, малозаметно, но по-прежнему эффективно с точки зрения дальних ракетных ядерных ударов. Это не запугивание кого-либо, это плановое обновление российской стратегической ядерной триады объяснил Коротченко

Ранее сообщалось, что подрядчики Пентагона, участвующие в разработке американской многоуровневой системы противоракетной обороны "Золотой купол", завершили первый этап испытаний. В программу входили тестирование передачи данных с датчиков на перехватчик, а также демонстрация силовых установок системы.