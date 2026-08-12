Bloomberg: разработчики ПРО "Золотой купол" завершили первый этап испытаний

США провели первые испытания ПРО "Золотой купол" Bloomberg: разработчики ПРО "Золотой купол" завершили первый этап испытаний

Москва12 авг Вести.Подрядчики Пентагона, участвующие в разработке американской многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", завершили первый этап испытаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление генерала Космических сил США Майкла Гетлейна.

Ряд компаний, среди которых значатся SpaceX и Northrop Grumman, успешно завершил первые испытания системы, отмечает агентство.

В программу испытаний входили тестирование передачи данных с датчиков на перехватчик, а также демонстрация силовых установок системы.

Подрядчики теперь переходят к следующему этапу программы отмечает Bloomberg

В ходе следующего этапа необходимо показать, что испытываемые технологии могут работать в космическом пространстве.

США намерены завершить первые испытания ПРО "Золотой купол" в 2026 году и приступить к полетным тестам в 2027 году.