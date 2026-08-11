"Это не сработает": эксперт оценил возможности американской ПРО "Золотой купол"

"Золотой купол" Трампа не защитит США от российских ракет "Это не сработает": эксперт оценил возможности американской ПРО "Золотой купол"

Москва11 авг Вести.Система ПРО "Золотой купол" (Golden Dome), на разработку которой американцам придется потратить десятки лет, не станет рабочим образцом. Такой оценкой с ИС "Вести" поделился глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Он добавил, что такая система не сможет противостоять российским разработкам в сфере ракетостроения.

Нет, это не сработает. "Золотой купол", который они разрабатывают, это десятки лет. Я не думаю, что они вообще выйдут на какую-то рабочую систему. Потому что остановить наши ударные возможности планирующих гиперзвуковых блоков и так далее они не смогут объяснил Клицевич

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп рассчитывает завершить испытания "Золотого купола" в 2027 году. Проверка работоспособности системы будет проводиться в несколько этапов.