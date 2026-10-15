Постпред РФ при ОБСЕ предупредил о возможном военном ответе РФ на действия НАТО Полянский: Россия вынуждена готовить военный ответ на провокации НАТО

Москва15 окт Вести.Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на действия НАТО, включая проведение учений по ядерному сдерживанию вблизи российских границ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации, его слова приводит ТАСС.

НАТО начала ежегодные учения по отработке применения ядерного оружия Steadfast Noon. В маневрах участвуют военнослужащие 17 стран альянса. Авиация НАТО отрабатывает выполнение ядерных миссий, причем в непосредственной близости от российских границ. Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ подчеркнул дипломат

Российский постпред также выразил обеспокоенность риском прямого ядерного конфликта в Европе из-за действий альянса.

Ранее главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич представил так называемую "теорию победы" - план отражения возможного нападения России. При этом генерал признал, что НАТО не ожидает подобного нападения.