Полянский указал на опасные сигналы НАТО у российских границ Полянский: участие стран НАТО в атаках на суда РФ приближает ядерную войну

Москва26 ноя Вести.Военная активность НАТО вблизи российских границ и вовлечение отдельных стран альянса в атаки на российские гражданские суда в Балтийском море приближают мир к ядерной войне. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.

Полянский обратил внимание, что активность альянса у российских границ идет параллельно с учениями Freedom Shield-2026, в ходе которых отрабатывается разблокирование Сувалкского коридора. По его словам, все это укладывается в единый оперативный замысел: с одной стороны, предусматривается ввод войск на Украину, с другой — блокада Калининградской области и создание непосредственной угрозы для Белоруссии.

По словам постпреда, у военных экспертов нет сомнений в том, что "целью учений у границ Калининградской области является ее захват, причем прорабатываются сухопутные, воздушные и морские варианты".

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае военного конфликта между Россией и НАТО британской столицы не будет к моменту его окончания.