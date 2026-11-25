Медведев считает, что в случае конфликта НАТО и России Лондон исчезнет

Медведев: в случае конфликта НАТО и РФ Лондона не будет к концу войны Медведев считает, что в случае конфликта НАТО и России Лондон исчезнет

Москва25 ноя Вести.Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае военного конфликта между Россией и НАТО британской столицы не будет к моменту его окончания. Соответствующий пост он разместил в своем канале в MAX.

В своей публикации Медведев раскритиковал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как выразился политик, в настоящее время Джонсон "исступленно топит" за немедленный заход войск НАТО на Украину и утверждает, что это не приведет к конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом.

Медведев выразил мнение, что "если такое, не дай Бог, случится", Джонсона "надо повесить прямо на Трафальгарской площади".

Повесить можно и в другом месте, если провокатор вдруг уцелеет, а его родного Лондона не будет к моменту окончания войны выразил свое мнение Медведев

В своей публикации зампред Совбеза также заявил, что в начале украинского конфликта Джонсон отговорил украинскую сторону от заключения мирного договора.